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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Hindistan'da Tac Mahal, 6 ay aradan sonra ziyarete açıldı - 5 tenisçi, yeni tip koronavirüs nedeniyle Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı - Uganda'da hava ve kara sınırları 6 ay sonra yeniden açıldı - Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle kapatılan restoran ve kafeler hizmet vermeye başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:05:37 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 370 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 966 bine, iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 938 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 18 bin, Hindistan'da 5 milyon 523 bin, Brezilya'da 4 milyon 547 bin, Rusya'da 1 milyon 109 bine çıktı.

Almanya'nın Münih kentinde artan vakalar nedeniyle kamuya açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirilirken, ülkede ocak-haziran döneminde evlenen çiftlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre salgın nedeniyle yüzde 17,2 azaldı.

Son dönemde Kovid-19 vakalarının ciddi bir şekilde arttığı Çekya'da, Sağlık Bakanı Adam Vojtech ''yeni çözümler'' bulunması amacıyla istifa ettiğini duyurdu.

İspanya'da son dönemlerde vakalarda görülen yüksek artıştan dolayı ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen belediye sayısı 77'ye çıkarken, ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılmasından bu yana geçen 2 haftada 115 okul ve 560'dan fazla sınıfın Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Hindistan'da salgın nedeniyle ziyarete kapatılan tarihi Tac Mahal 6 ay sonra kapılarını açtı.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresindeki bölgelerde yüz yüze eğitime başlandı.

Sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki Kovid-19 testleri sonucu 5 tenisçinin elemelere katılamayacağı açıklandı.

Uganda'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapattığı hava ve kara sınırlarının yeniden açıldığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, salgın nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve eğlence yerleri normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı.

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