DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 10 milyon 179 bine, can kaybı 502 bine, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 513 bine ulaştı.



"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 619 bine, can kaybı 128 bin 313'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 83 bini geçti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kovid-19 vakalarının hızlı şekilde arttığı Florida ve Arizona eyaletlerine yapacağı ziyaretleri erteledi.



Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 319 bine ulaşırken, can kaybı 57 bin 149'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 715 bin 905 olarak açıklandı.



Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 634 bin 437'ye, can kaybı 9 bin 73'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 399 bin 87 oldu.



Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 19 bin 292 artarak 548 bin 869'a ulaşırken, 16 bin 487 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 321 bin 774 kişinin iyileştiği bildirildi.



İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 311 bin 151'e yükseldi.



İspanya'da toplam vaka sayısı 295 bin 850'ye çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 28 bin 343 olarak güncellendi.

İtalya'da can kaybı 22 artarak 34 bin 738'e, toplam vaka sayısı 240 bin 310'a, iyileşenlerin sayısı 188 bin 891'e ulaştı.

İran'da ise vaka sayısı 222 bin 669'a yükselirken, can kaybı 144 artarak 10 bin 508 oldu. Ülkede 183 bin 310 kişi iyileşti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanmanın zorunlu olacağını söyledi.

Almanya'da salgından en fazla etkilenen Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanı Melanie Huml, eyaletteki herkese Kovid-19 testi yaptırma imkanı sunulacağını söyledi.



Sudan’da salgın tedbirleri kapsamında iç ve dış hat uçuşlarına getirilen yasak 12 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle evinde karantina altında olan Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar yaşamını yitirdi.