DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 milyon 88 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 595 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 49 milyon 405 bine ulaştı.



Vaka sayısı ABD'de 16 milyon 55 bini, Hindistan'da 9 milyon 807 bini, Brezilya'da 6 milyon 783 bini ve Rusya'da 2 milyon 597 bini geçti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar kurulu, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının kullanımını onayladı.

Rusya'nın geliştirmekte olduğu "EpiVakKorona" adlı potansiyel aşının 3. faz klinik deneylerinin başladığı açıklandı.

İtalya'da yapılan bilimsel bir araştırma, Kovid-19'un Kasım 2019'da zaten İtalya'nın kuzeyinde olduğunu ortaya çıkardı. "Emerging Infectious Diseases" isimli dergide yayımlanan Milano Üniversitesinin çalışmasına göre, ülkede resmi ilk vakanın kaydedildiği 21 Şubat 2020'den 3 ay kadar önce Kovid-19’un zaten İtalya’da dolaşımda olduğunu gösterdi.

İlaç firmaları GlaxoSmithKline (GSK) ve Sanofi'nin ortak geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının "yaşlılarda yeterince bağışıklık tepkisi oluşturmadığı" gerekçesiyle gelecek yılın sonuna kadar tamamlanamayacağı bildirildi.

Portekiz'de azınlık sol hükümet, salgından olumsuz etkilenen ekonomiyi korumak için 7,2 milyar avroluk yeni yardım paketi açıkladı.

Almanya’da bugüne kadarki en yüksek günlük ölüm ve vaka sayıları kaydedildi. Son 24 saatte 598 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı 20 bin 970’e, toplam vaka sayısı 1 milyon 272 bin 78’e yükseldi.

Yunanistan'da Noel ve yılbaşı tatili döneminde yeniden açılma için yeni uygulamaların yürürlüğe gireceği bildirildi. Ülkede 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan mevcut sokağa çıkma yasağı, 22.00-05.00 şeklinde güncellenirken, 18 Aralık-7 Ocak'ta havayoluyla giriş yapacak ziyaretçilerin, varış günlerinden itibaren 3 günlük zorunlu karantinaya tabi tutulacağı, bu kişilerin ülkedeki havalimanlarında uygulanan zorunlu antijen testinin yanı sıra negatif PCR testi sonucu sunmaları gerektiği kaydedildi. Yeni uygulamalar kapsamında, ülkedeki kiliselerin sadece Noel ve Epifani günleri için gerekli tedbirleri almak koşuluyla açık olacağını aktarıldı.

Meksika, Çin ilaç şirketi CanSino'dan 35 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Asya Kalkınma Bankası, bölge ülkelerinin virüse karşı bağışıklık sağlayan aşılara ulaşabilmesi için 9 milyar dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

Afrika'da en fazla vakanın görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 11 milyon kişiye sosyal yardım yapıldığı bildirildi.

Avustralya'da Queensland Üniversitesi'nin CSL ilaç şirketiyle Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşı, deneklerin test sonuçlarının hatalı şekilde HIV pozitif gelmesi üzerine rafa kaldırıldı.

Peru'da, Çin ilaç şirketi Sinopharm'ın aşısı, klinik deneyler kapsamında 12 bin gönüllü üzerinde uygulanmaya başladı.

Senegal'de Milletvekili Marie Louis Diouf, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk, Kovid-19 semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Eymen Abdulgani, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.



