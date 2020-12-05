  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 66 milyonu, iyileşenlerin sayısı 46 milyonu aştı - Rusya'da toplu aşılama başladı - İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı - Malezya'da 3 bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:15:33 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 66 milyonu, iyileşenlerin sayısı 46 milyonu aştı.

Vaka sayısı ABD'de 14 milyon 781 bine, Hindistan'da 9 milyon 609 bine, Brezilya'da 6 milyon 534 bine ve Rusya'da 2 milyon 431 bine yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 66 milyon 585 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 530 bini geçti, iyileşenlerin sayısı da 46 milyon 63 bine ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki 70 klinikte toplu aşılamanın başladığı belirtildi.

İngiltere'de StandUpX adlı salgın önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.

İran'da son 24 saatte 321 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur ile Selangor ve Sabah eyaletlerinde salgın nedeniyle yarına kadar yürürlükte olan kısmi sokağa çıkma yasağının 20 Aralık'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Endonezya Doktorlar Birliği, salgının başlangıcından bu yana 342 sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Güney Kore'de artan vaka sayılarının ardından getirilen kısıtlamalar kapsamında, büyük mağazalar, spor salonları, sinema salonları, berberler ve eğlence merkezlerinin 21.00'den sonra kapanması ve restoranların bu saatten sonra yalnızca paket servisi yapması kararı alındı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülke genelinde artış gösteren ağır hasta sayısı ve azalan yatak kapasitelerine, "kriz dönemi" algısıyla müdahale edeceklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!
Sağlık

Şahin ile Türeci'den düşündüren itiraf: Kendi geliştirdikleri aşıyı yaptırmadılar!

Koronavirüs aşısını Bill Gates'in fonlamasıyla geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, Amerikan ilaç devi Pfizer ile ürettikle..
Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı
Teknoloji

Tüm Türkiye bekliyordu! Tarih açıklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin merakla beklediği Milli Muharip Uçağı'n 2 yıl sonra hang..
Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez
Gündem

Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye kimsenin önünde eğilmez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin NATO üyesi olması bizim için bir engel değil. Rusya ile Türkiye birlikte çalışan iki bağı..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay