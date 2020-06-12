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Dünya

Derinden sarsılan ABD'den Irak kararı

George Floyd eylemleriyle sarsılan ABD, Bağdat yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonrası Irak'taki askerlerinin sayısını azaltacağı tahahhüdünü verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:20:00 -
Derinden sarsılan ABD'den Irak kararı

George Floyd eylemleri ve kovid-19 salgınıyla sarsılan ABD rotayı Irak'a çevirdi.

Irak parlamentosunda ülke topraklarında bulunan ABD askerlerine ilişkin tartışmalar sürerken ABD yönetimi, Bağdat'la yapılan görüşmelerinde ardından gelecek aylarda Irak'taki askerlerini azaltacağı taahhüdünü verdi.

ABD ve Bağdat yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "İki ülke, DAEŞ tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde kaydedilen önemli ilerlemeler ışığında, ABD'nin önümüzdeki aylarda kuvvetlerini Irak'tan çekmeye devam etmesinde anlaştı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "ABD, Irak'ta kalıcı üsler ya da kalıcı askeri varlıklar kazanmaya çalışmadığını veya talep etmediğini yineledi" denildi.

Irak ise, bir dizi roket saldırısının ardından ABD askerlerinin bulunduğu üsleri koruma sözü verdi.

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