Derin Mermerci’den Boyner’e özel koleksiyon

İSTANBUL(AA) - Boyner ile özgün stiliyle bilinen Derin Mermerci, moda dünyasında ses getirecek bir koleksiyon için bir araya geldi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, seçili Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de yer alan denim ağırlıklı koleksiyon, rahat ve özgüvenli parçalarıyla Derin Mermerci’nin kendi stilini yansıtıyor. DM X Boyner koleksiyonu, işlevselliğin önem kazandığı bugünlerde kadınlara hem stil sahibi hem de rahat bir görünüm vadediyor.

İçe dönmenin, yalınlaşmanın öne çıktığı bugünlerde işlevsel ürünler de önem kazandı. Derin Mermerci’nin Boyner için hazırladığı DM X Boyner koleksiyonunun ana fikri de bu oldu. DM X Boyner koleksiyonu, gündüzden geceye çabasız şıklığı seven, hem hafta içi hem de hafta sonu giyilebilecek parçaların arayışında olan kadınlara hitap ediyor. Koleksiyonun odağında zamansızlığı ile bilinen ikonik kumaş denim yer alıyor.

Denim pantolon ile ceketi kombinleyerek ofise giden ya da sweatshirt ile tamamlayarak hafta sonuna hazırlanan kadınlar, DM X Boyner koleksiyonunda istedikleri özel parçaları bulabiliyor. Koleksiyonda, birbirinden farklı model ve renklerdeki denim pantolonların yanı sıra tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengârenk montlar dikkat çekiyor. Her dönem kullanılabilen elbise ve eteklerin de yer aldığı koleksiyonda geniş giyim seçkisine ek olarak tamamlayıcı aksesuarlardan çorap, bere ve eldivenler de kadınların beğenisine sunuluyor.

DM X Boyner koleksiyonunda, uçuk maviler ve pembelerin yanında mor, kırmızı, sarı koleksiyonun ana renk paletini oluşturuyor. Sonbahar-kış sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan DM X Boyner koleksiyonu, Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir şehirlerindeki toplam 21 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr’de kadınlarla buluşuyor.