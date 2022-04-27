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Spor ‘Derin Galatasaray’ın safı belli oldu
Spor

‘Derin Galatasaray’ın safı belli oldu

Kamuoyunda 'derin Galatasaray' olarak bilinen İnan Kıraç'ın sarı kırmızılıların seçimlerinde Eşref Hamamcıoğlu'na destek vereceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:19:00 -
‘Derin Galatasaray’ın safı belli oldu

Kamuoyunda 'derin Galatasaray' olarak ifade edilen ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ailesinin damadı olan İnan Kıraç'ın seçimlerde destek vereceği isim belli oldu.

Son seçimde Eşref Hamamcıoğlu'na destek veren Kıraç, bu seçimde de Hamamcıoğlu'nun arkasındaki güç olacak.

İnan Kıraç, bir önceki seçim öncesi Eşref Hamamcıoğlu hakkında şu sözleri kullanmıştı:

"Başkanlık adayımız var. Şu andaki divan başkanını (Eşref Hamamcıoğlu) başkanlık için ikna etmeye çalışıyoruz."

"Hiç kimse Galatasaray liselileri küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır."

İnan Kıraç kimdir?

İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu'na bağlı olan Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak işe başladı.

1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'na daha sonra Koç Holding Otomotik Grubu Başkanlığı'na atandı.

1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotik Sektörü'nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

1998 yılında İnan Kıraç, Claude Nahum ile bilrikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu.

İnan Kıraç, 2000 yılında, eşi Suna Kıraç ile birlikte; "Suna ve İnan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi"ni kurdu.

2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sanat konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da aynı vakıf Pera Müzesi'ni kurmuştur.

1 Mart 2007 yılında İstanbul Araştırma Enstitüsünü eşi Sunan Kıraç ile birlikte kurdu. Enstitünün amacı Osmanlı, İstanbul, Bizans ve Cumhuriyet dönemi araştırmalarını desteklemektir.

İnan Kıraç ve Suna Kıraç 1969 yılında evlendi. Evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç'ı 1 Şubat 1985 yılında evlat edindiler.

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