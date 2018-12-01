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Derin dondurucu kullanmanın püf noktaları

Yiyeceklerin derin dondurucuların içine çok iyi yerleştirilmesi gerekir.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:30
Derin dondurucu kullanmanın püf noktaları

Derin dondurucular dolu oldukları zaman verimli çalışırlar. Ancak havanın yiyecekler arasında dolaşabileceği boşluklar bırakılmalıdır.

Elektrikler kesildiğinde dondurucunun kapağını kesinlikle açmamalısınız. O, bu durumda 48 saate kadar gıdaları sıfır derecede tutma etkisini sürdürecektir. Fakat dondurucunuz nisbeten boşsa, açmadığınız takdirde 24 saat gıdaları bozulmadan saklayabilir. Doluluğun verimini görüyorsunuz işte; tam iki misli..

Bulunduğunuz bölgede çok sık elektrik kesintisi oluyorsa, dondurucunuzu dolu tutmaya özen gösterin. Az gıda koymak durumunda kaldığınızda naylon buz torbalarını gıdaların arasına yerleştirin. Dondurucunun içindeki havanın muhafaza edilmesinde büyük yardımı olacaktır.

Siz evde yokken dondurucunuzun çözülüp çözülmediğini anlamak için de bu buz torbaları size ipucu verir. Döndüğünüzde buzların şekillerinde bir değişme olmuşsa dondurucunuzun çözülüp sonra tekrar donduğunu gösterir ki bu da gıdaların gerektiği gibi saklanmadığını gösterir.

Dondurduğunuz gıdaların üzerine günün tarihini yazın ve kullanırken tarih sırasına göre kullanın.

Dondurulmuş gıdalarınız yarı çözülmüş bir hale gelmişse, ama üzerinde ve içerisinde hâlâ buz kristalleri varsa veya bu gıdaların soğuklukları 4 derecenin altındaysa yeniden dondurabilirsiniz.

Çok tuzlu ve pişmiş gıdaların dondurulması normal veya az tuzla pişmiş gıdalardan daha zordur ve saklama ömürleri daha kısadır. Onun için pişirmeyi düşündüğünüz gıdaları az tuzlu pişirmeye özen gösterin.

Yağlar, protein ve karbonhidratlardan daha zor donar ve dondurucudaki saklama ömürleri daha kısadır. Onun için pirzola gibi yağlı gıdaları dondurucuda saklamayı düşünüyorsanız, önce yağlarını temizlemeniz gerekir.

Dondurucuda alüminyum folyo yerine gıdaları plastik torba veya streç filmle kaplayarak dondurun.

Donduracağınız gıdalarda fazla baharat kullanmayın. Baharat donunca tadı keskinleşir.

Gıdaları plastik torbalarda donduracaksanız havasının iyice alınmış olmasına dikkat edin.

Fındık fıstık gibi gıdaları ağzı kapalı plastik torbalarda dondurucuda 8 ay, buzdolabında ise 4 ay muhafaza edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:30
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