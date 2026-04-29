Derin Amerika’nın Kutsal Politikası

Neslihan Yıldırım’ın Kocaeli’den yazdığı yazı şöyle: Amerika’nın kabul ettiği çok sinsi ve önemli bir devlet politikası vardır. Bu politikayla tüm katliam ve sömürüyü haklı olarak meşrulaştırıyor. Gizemli ve mistik politika doğrultusunda hareket ediyor. Bu politika “Manifest Destiny!”

Yani Amerika’nın tüm yaptıkları, Tanrı’nın emirleriydi. Tanrı, Amerika’ya böyle bir görev vermişti. Tanrı, bu kaderi onlara yüklemişti. Manifest Destiny, “Apaçık kader/takdir-i ilahi” gibi anlamlara geliyordu.

Bu, bir doktrindi ve Amerika kurulunca da devlet politikasına dönüştü. Tanrı’nın emri olunca, Amerika’nın yaptığı her şey salih amel ve kutsal olacaktı. Irak’ı işgal edip milyonlarca sivilin öldürülmesi sevap, salih amel, kutsal görev olacaktı. Siz katliam yaptığına inanırken, onlar kutsal görevi yerine getirdiklerine inanıyorlar. Amerika’nın sürekli devam eden emperyalist Politikasının temelinde, pagan ve ezoterik bir akıl vardır.

Bu mistik doktrin fikir babası John O’Sullivan” idi.

İŞTE PSİKOPAT AKIL BU

Dünyayı kurtarmak ve kendi istediği ve kendine benzer şekilde yeniden inşa etmek. Ve bunları Tanrı’nın verdiği görev bilerek yapmak. Bu sebeple, Türkiye’de dâhil, dünyanın tüm ülkelerine müdahale ettiler. Görevi de Tanrı verince, tüm yaptıklarını hayır ve sevap saydılar. İşte psikopat akıl budur.

Tanrı’nın verdiği görevi yerine getirirlerken feci katliamlar ve zulümler yaptılar. Kendisini Tanrı ve Tanrı’nın elçisi ilan eden bir politikayı benimseyen ABD artık ne yapsa helal, mübah ve meşruydu. Çünkü Tanrı adına, Tanrı’nın emriyle yapıyordu.

Manifest destiny inancı, ABD’nin yayılmacı politikalarının temel meşrulaştırıcı aracı olarak işlev görüyordu. Bugün Orta Doğu sınırlarının değiştirilmesi için yürütülen politikalar, Amerikan başkanları tarafından, yaklaşık 200 yıldan beri devam eden bu inanca dayanılarak meşrulaştırılmaktadır.

Irak’ta, Afganistan’da, Vietnam’da ve daha birçok yerde yaptığı işgaller ve katliamlar Tanrı’nın emriydi.

Başkan Bush göreve geldiği ikinci dönemde “Kendisinin Tanrı tarafından görevlendirildiği, göklerle irtibat halinde olduğunu” söylemiştir.

Başkan Nixon “Tanrı, Amerika ile birliktedir. Tanrı, Amerika’nın dünyayı yönetmesini istiyor.”

Theodore Roosevelt, “Dünyanın Amerikanlaşması bizim için kaderimizdir,” demiştir. Bugün doların üstünde “Biz Tanrı’ya inanırız” yazar. Tanrı adına her çılgınlığı yapacak bir akıl var.

ABD, Yahudi bankerlerin ve lobilerinin şirketidir. Dünyanın en büyük Şirketidir. ABD’nin yönetim şekli de ŞİRKETOKRASİ’dir Demokrasi ise hikâyeden ibarettir.

Dipnot;

Amerika teknoloji gelişmelerin merkezi. Zihinleri işgal eden medya devlerin üssü. Küresel enerjinin, finansın, eğitim ve sağlık operasyonlarının güç odağı. Dünya’nın her bölgesinde askeri üsleri olan bir güç. Dünya’nın en büyük askerî gücü. Ülkeler işgal edip parçalara ayıran bir hegemonya. Dünyaya etki eden zengin ve kirli baron ve Bankerlerin memleketi. Bir esnemesi veya Öksürüğüyle dünya ekonomisini sarsabilecek bir mekanizma...

Tanrı adına dünyayı karıştırmaya devam edecekler...