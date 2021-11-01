Derin ABD Yunan kanalına konuştu: Türkiye'ye F-16 satılmasın

ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminin dışişleri bakanı ve bir dönem CIA'nın başında bulunan Mike Pompeo, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasında başrol oynadı ve Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tuttu.

Geçen yıl Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte Girit Adası'na demirleyen Amerikan uçak gemisini ziyaret eden Pompeo, bu hafta sonu verdiği röportajda ABD'nin Türkiye'ye muhtemel F-16 satışını değerlendirdi.

Yunan devlet kanalı ERT'nin Washington muhabiri Lena Argyri'ye konuşan Pompeo, Türkiye'ye F-16 temin edilmesi halinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'nı (CAATSA) ihlal edeceğini ileri sürdü.

Joe Biden yönetimine uyarılarda bulunan Pompeo, "CAATSA'yı ihlal edecek hiçbir eylem hükümetimiz tarafından tartışılmamalı. Umuyorum ki yönetimimiz ABD kanunlarına uygun hareket eder" ifadesini kullandı.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Pazar günü ikinci kez yüz yüze görüştü. Roma'daki yaklaşık 1 saat 10 dakikalık buluşmanın ana gündemlerinden biri, F-16 ve F-35'ti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında F-16'ların modernize edilmesi veya Türkiye'ye yeni savaş uçağı satışına değindi. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm" dedi.

Görüşmenin ardından uluslararası medyaya konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili de, F-16 başlığına ilişkin detaylar verdi. Yetkili, Ankara'dan son haftalarda gelen açıklamaların Türkiye'nin F-16'ları satın almak istediğini açıkça ortaya koyduğunu, Biden'ın bu arzuyu dikkate aldığını ancak ABD'de içinden geçilmesi gereken bir süreç olduğunu ve bu süreci etraflıca ele almayı sürdürme konusundaki bağlılıklarını net bir şekilde ifade ettiğini aktardı.