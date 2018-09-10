Deri yüzey temizliğinde bu formül tam size göre!
Etkili ve kolay deri yüzey temizliği için işte yapmanız gerekenler...10 Eylül 2018 Pazartesi 19:36
KULLANILACAK MALZEMELER
2 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı zeytinyağı
10 damla kadar uçucu etkisi bulunan herhangi yağ (portakal, lavanta gibi)
EVDE YAPILACAK FORMÜL YAPILIŞI
Oldukça basit olan bu formül ile deri yüzeylerinizde eski görünüme sahip olabilirsiniz. Deri eşyalarında herhangi pürüz bulunmayanlar da bu karışımı gönül rahatlığı ile kullanabilirler.
Belirtilen tüm malzemeler belirlenen oranlarda bir kap içerisine eklenir. Malzemelerin karışmasını sağlanır. Karışan malzemeler deri eşyaların üzerine fırça yardımı ile temizlenir. Daha sonra kuru bez yardımıyla temizlemiş olduğunuz yüzeyi güzelce kurulayın.Yapacaklarınız işte bu kadar!
YORUM YAZ