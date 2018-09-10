Deri yüzey temizliğinde bu formül tam size göre!

KULLANILACAK MALZEMELER

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı zeytinyağı

10 damla kadar uçucu etkisi bulunan herhangi yağ (portakal, lavanta gibi)

EVDE YAPILACAK FORMÜL YAPILIŞI

Oldukça basit olan bu formül ile deri yüzeylerinizde eski görünüme sahip olabilirsiniz. Deri eşyalarında herhangi pürüz bulunmayanlar da bu karışımı gönül rahatlığı ile kullanabilirler.

Belirtilen tüm malzemeler belirlenen oranlarda bir kap içerisine eklenir. Malzemelerin karışmasını sağlanır. Karışan malzemeler deri eşyaların üzerine fırça yardımı ile temizlenir. Daha sonra kuru bez yardımıyla temizlemiş olduğunuz yüzeyi güzelce kurulayın.Yapacaklarınız işte bu kadar!