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Deri soyulmasına dikkat!

Deri soyulması; derinizin epiderm tabakasının hasar görmesinden kaynaklanır. Peki deri soyulması hangi sorunlar nedeniyle meydana gelir? Tıbbi tedavi gerektiren durumlar hangileridir?

28 Ağustos 2018 Salı 20:13
Deri soyulmasına dikkat!

Deri soyulması; derinizin epiderm tabakasının hasar görmesinden kaynaklanır.Deri soyulması, genellikle enfeksiyon veya güneş yanığı gibi, derinin doğrudanzarar görmesi halinde meydana gelir. Ancak, deri soyulması aynı zamanda, bağışıklıksistemi bozukluğunun veya bir başka hastalığın işareti de olabilir.

Kurdeşen, kaşıntı, kuruluk ve tahrişe neden olan diğer deri sorunları isederi soyulmasıyla birlikte görülebilir.

Önem derecesi geniş ölçüde değişiklik gösteren birçok sorun derisoyulmasının nedeni olabileceğinden, vakit geçirmeden teşhis konulmasıönemlidir.

HANGİ SORUNLAR YÜZÜNDEN OLUŞUR?

Cilt tahrişi ve cildin zarar görmesi

Güneş altında veya kuru havada kalma

Sıcağa aşırı maruz kalma, özellikle cilt "nefes” alamadığı zaman

Alerjik reaksiyonlar

Enfeksiyonlar

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Belli kanser türleri

DERİ SOYULMASINA NEDEN OLABİLECEKHASTALIKLAR

Ayak mantarı

Atopik dermatit (egzama)

Kontakt dermatit

Kutanöz T hücreli lenfoma

Cilt kuruluğu

Atlet kaşıntısı

Kawasaki hastalığı

Sedef hastalığı

Vücut mantarı

Kafa derisi mantarı

Kızıl

Seboreik dermatit

İlaçların yan etkileri

Staph enfeksiyonları

Stevens-Johnson sendromu

Güneş yanığı

Toksik şok sendromu

TIBBI TEDAVİ GEREKTİREN DURUMLAR

Deri soyulması, enfeksiyon veya daha ciddi bir hastalıktan kaynaklanabilen başkabelirtilerle birlikte görülüyorsa derhal tıbbi yardım alın:

Ateş

Açıklanamayan kilo kaybı

Sürekli yorgunluk

Kas veya eklem ağrısı

Genel olarak sağlığın kötüleştiği his

Diğer endişe verici belirtiler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Cilt kuruluğu veya hafif güneş yanığı yüzünden meydana gelen deri soyulmasınınreçeteye tabi olmayan losyonlarla iyileşme ihtimali vardır ve genelde tıbbitedavi de gerektirmez. Deri soyulmasının nedenine dair herhangi bir endişeniz varsaveya sorun ciddiyse, reçeteye tabi olmayan losyonları veya evde tedaviyidenemeden önce doktora gitmenizde fayda var.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 20:13
  1. deri soyulması
  2. cilt

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