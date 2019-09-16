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Deri soyulması neden olur? Ciltte deri soyulması neden olur? Hangi hastalıklar deri dökülmesine sebep olur?

Deri soyulması derinizdeki epiderm tabakasının zarar görmesiyle meydana gelir.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:33
Deri soyulması neden olur? Ciltte deri soyulması neden olur? Hangi hastalıklar deri dökülmesine sebep olur?

Genellikle enfeksiyon ve güneş yanığı gibi derinin doğrudan hasar görmesi sonucu meydana gelir. Bununla birlikte bağışıklık sistemindeki bozukluğun ya da başka bir rahatsızlığın işareti de olabilir.

NEDEN OLUR

Güneş altında veya kuru havada kalma

Cilt tahrişi ve cildin zarar görmesi

Aşırı sıcağa maruz kalma

Enfeksiyonlar

Alerjik reaksiyonlar

Belli kanser türleri

Bağışıklık sistemi bozuklukları

HANGİ HASTALIKLAR DERİ DÖKÜLMESİNE SEBEP OLUR?

Ayak mantarı, cilt kuruluğu, atlet kaşıntısı, egzama, sedef hastalığı, vücut mantarı, kızıl, seboreik dermatit, kafa derisi mantarı, ilaç yan etkisi, güneş yanığı, bazı enfeksiyonlar…

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:33
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