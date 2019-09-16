Deri soyulması neden olur? Ciltte deri soyulması neden olur? Hangi hastalıklar deri dökülmesine sebep olur?
Deri soyulması derinizdeki epiderm tabakasının zarar görmesiyle meydana gelir.16 Eylül 2019 Pazartesi 10:33
Genellikle enfeksiyon ve güneş yanığı gibi derinin doğrudan hasar görmesi sonucu meydana gelir. Bununla birlikte bağışıklık sistemindeki bozukluğun ya da başka bir rahatsızlığın işareti de olabilir.
NEDEN OLUR
Güneş altında veya kuru havada kalma
Cilt tahrişi ve cildin zarar görmesi
Aşırı sıcağa maruz kalma
Enfeksiyonlar
Alerjik reaksiyonlar
Belli kanser türleri
Bağışıklık sistemi bozuklukları
HANGİ HASTALIKLAR DERİ DÖKÜLMESİNE SEBEP OLUR?
Ayak mantarı, cilt kuruluğu, atlet kaşıntısı, egzama, sedef hastalığı, vücut mantarı, kızıl, seboreik dermatit, kafa derisi mantarı, ilaç yan etkisi, güneş yanığı, bazı enfeksiyonlar…
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