Deri soyulması neden olur? Ciltte deri soyulması neden olur? Hangi hastalıklar deri dökülmesine sebep olur? Deri soyulması derinizdeki epiderm tabakasının zarar görmesiyle meydana gelir.

Genellikle enfeksiyon ve güneş yanığı gibi derinin doğrudan hasar görmesi sonucu meydana gelir. Bununla birlikte bağışıklık sistemindeki bozukluğun ya da başka bir rahatsızlığın işareti de olabilir. NEDEN OLUR Güneş altında veya kuru havada kalma Cilt tahrişi ve cildin zarar görmesi Aşırı sıcağa maruz kalma Enfeksiyonlar Alerjik reaksiyonlar Belli kanser türleri Bağışıklık sistemi bozuklukları HANGİ HASTALIKLAR DERİ DÖKÜLMESİNE SEBEP OLUR? Ayak mantarı, cilt kuruluğu, atlet kaşıntısı, egzama, sedef hastalığı, vücut mantarı, kızıl, seboreik dermatit, kafa derisi mantarı, ilaç yan etkisi, güneş yanığı, bazı enfeksiyonlar…

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