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Ekonomi Deri mamulleri sektöründen mühendis adaylarına burs
Ekonomi

Deri mamulleri sektöründen mühendis adaylarına burs

Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile YÖK arasında 2019 yılında imzalanan protokole göre üniversite sınavında dereceye giren öğrenciler, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olan ve 2021 yılı tercih kılavuzuna göre 26 öğrenci kontenjanı bulunan Deri Mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:04:00 -
Deri mamulleri sektöründen mühendis adaylarına burs

İDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Uyguner, “Başarılı öğrencilerimize burs imkanıyla eğitim sırasında destek sağlanırken, mezun olunca da sektörde iş bulma garantisi sunuluyor. Bu sene de yine 26 öğrencimize burs ve mezuniyetlerinde iş imkanı sağlayacağız. Her geçen sene kontenjanımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

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