Deri mamulleri sektöründen mühendis adaylarına burs

Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ile YÖK arasında 2019 yılında imzalanan protokole göre üniversite sınavında dereceye giren öğrenciler, Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olan ve 2021 yılı tercih kılavuzuna göre 26 öğrenci kontenjanı bulunan Deri Mühendisliğini tercih etmeleri durumunda her ay net asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak.