Deri kanseri pusuda bekliyor

Deride melanoma hücreleri oluşmasına yol açar. Melanoma hücreleri, kötü huyludur; çevrelerindeki dokuları istila ederek zarar verir ve bedenin başka bölümlerine göç ederler. Bu yolla ikincil tümörlerin oluşumuna sebep olurlar.

Bronzlaşma, derinin zarar görmüş olduğuna işaret eder.

Gün içinde toplam olarak ne kadar süreliğine morötesi ışınlara maruz kalındığı önemlidir. Aralıklarla kalınmış da olsa, morötesi ışınların toplam zararı değişmez.

“Güneş ışınlarının sıcaklığını hissetmezsek, güneşten yanmayız” diye düşünmek yanlıştır.

Güneş yanığına, morötesi ışınlar sebep olur ve morötesi ışın, ısınma duygusu vermez. Isınma duygusu, güneşten gelen kızılötesi ışınlara bağlıdır; morötesi ışına değil.



Özellikle yaşlılar ile kalp ve tansiyon hastaları, çocuklar, hamileler, aşırı kilolu kişiler, kanser hastaları ile kemoterapi görenlerin güneşten korunma yöntemleri konusunda çok diikkatli olmaları gerekmektedir. Ağır efor harcamaktan kaçınmalı, kapalı ve havasız yerlerde de uzun süre kalınmamalıdır. Güneş ışınlarının etkisinin güçlü olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarından kaçınılmalı ve bu saatlerde uzun süre güneş altında kalınmamalı. Sık sık ılık suyla duş yapılmalı.

Vücudunuzu mümkün olduğu kadar çok örtebilen bol ve açık renkli, uzun kollu tişört, pantolon ve elbiseleri tercih edin.



Güneşlenme sonrasında oluşabilecek güneş yanıklarında kesinlikle yoğurt ve benzeri maddeler sürülmemeli, bu durumda soğuk kompres uygulaması yapılmalı. Gözlerde ağrılı kızarıklıklar olması durumunda soğuk kompres yapılmalı ve bir hekime başvurulmalı. Sıcak çarpmalarında kişiler önce serin ve gölge bir yere alınmalı, vücudundaki sıkı giysiler çıkarılarak başı ve vücudu ıslatılmak suretiyle serinletilmelidir. Bilinç bulanıklığı olan hastalar hemen en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

Güneş ışınlarının % 99’unu engelleyebilen ultraviyole koruyuculu güneş gözlüklerini kullanın. Çünkü bu tür güneş gözlükleri, kataraktı ve gözde hasara sebep olan zararlı ışınları azaltır.