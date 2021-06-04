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Aktüel Dereye yuvarlanan otomobildeki hemşire hayatını kaybetti
Aktüel

Dereye yuvarlanan otomobildeki hemşire hayatını kaybetti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 20:40:00 -
Dereye yuvarlanan otomobildeki hemşire hayatını kaybetti

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Süleyman Kanik'in (28) kullandığı 21 ABL 906 plakalı otomobil, Erzurum-Bayburt kara yolu Aşkale ilçesi Pırnakapan mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi.

Yapılan incelemede olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kanik'in cenazesi, Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kanik'in, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

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