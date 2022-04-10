Dereye düşen kişi kurtarıldı
Kırıkkale'de dereye düşen kişi, ekiplerin çalışması neticesinde kurtarıldı.
Kırıkkale'de dereye düşen kişi, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yunus" timleri, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi sırada Çoruh Özü Deresi'ne bir kişinin düştüğünü gördü.
Polislerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çabalarıyla dereden çıkarılan İbrahim C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.