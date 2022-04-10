  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dereye düşen kişi kurtarıldı
Aktüel

Dereye düşen kişi kurtarıldı

Kırıkkale'de dereye düşen kişi, ekiplerin çalışması neticesinde kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 21:03:00 -
Dereye düşen kişi kurtarıldı

Kırıkkale'de dereye düşen kişi, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Yunus" timleri, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi sırada Çoruh Özü Deresi'ne bir kişinin düştüğünü gördü.

Polislerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabalarıyla dereden çıkarılan İbrahim C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay