Deren Talu kimdir, nerelidir? Deren Talu kimin kızı
Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu kimdir nereli ve kimin kızıdır? Sorusu en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Cem Yılmaz’la evlenmesi beklenen Deren Talu, oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.14 Haziran 2019 Cuma 11:36
Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu kimdir nereli ve kimin kızıdır? sorusu en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Cem Yılmaz’la evlenmesi beklenen Deren Talu, oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.
Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.
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