Derede korkunç manzara! Ceset buldular

Derede korkunç manzara! Ceset buldular

Kocaeli Gölcük'te derede bir otomobile yakın noktada, vücudunun bir kısmı su içinde bulunan erkek cesedi ekipleri harekete geçirdi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Derbent Mahallesi’nde ATV’lerle gezen bir grubun dere yatağında fark ettiği hareketsiz kişi, ekipleri alarma geçirdi.

 

Olay, saat 10.30 sıralarında Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkisinde meydana geldi. ATV’ler ile gezen grup, derenin içinde 41 AIP 39 plakalı otomobil ile 20 metre uzağında vücudunun bir kısmı su içerinde hareketsiz duran kişiyi fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde bu kişinin, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarmanın incelemesinde cesedin, Cemal Eryılmaz’a ait olduğu belirlendi. Eryılmaz’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

 

Eryılmaz’ın ölüm nedeninin tespiti için jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

