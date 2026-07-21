Derede can pazarı: 1 turist hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, dereye giren bir Arap turist dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Başını kayalara çarpan turist, ardından güçlü akıntıya kapılarak sulara sürüklendi. Kendisine yardım etmek isteyen bir başka turist de akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılan Arap türistlerden biri hayatını kaybederken onu kurtarmak için dereye giren arkadaşı sağ olarak kurtarıldı. Dereden çıkartılan Arap turistin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.