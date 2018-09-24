Derede bebek cesedi bulundu! Van'da korkunç olay
Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan bir derede, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.24 Eylül 2018 Pazartesi 12:43
Van'ın Muradiye ilçesinde bir çoban, Karasu Çayı üzerinde brandaya sarıl bebek cesedi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekibi, suya batmaması için sineklik üzerine konulmuş ve brandaya sarılı erkek bebek cesedini alarak otopsi yapılmak üzere hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yeni doğmuş bebeğin cesedinin, yurda yasadışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
YORUM YAZ