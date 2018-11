Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Küçükçekmece İmam-Hatip Okulları Mezunları Mensupları Gönüllüleri Eğitim Derneği (KİGEDER)'nin ortaklaşa düzenlenen yarışmanın ödülü bu sene yine Bosna gezisi oldu.



Dereceye giren öğrencilere 'Bosna' gezisi ödülü



Lise öğrenimine devam eden gençlerin yazarlık kabiliyetlerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen Yarışma ilçedeki Orta Öğretim kurumlarının geniş katılımıyla yapıldı.







Ben de Yazarım - Hikayeler yarışmasına Küçükçekmece'de bulunan 37 okuldan toplam 2554 eser katıldı. Dereceye giren ilk 100 eser kitap haline getirildi.. Dereceye giren öğrenciler ve onları çalıştıran öğretmenlerden oluşan 15 kişilik bir gruba ise Bosna-Hersek Gezisi armağan edildi.







"Bir kültür gezisinin daha uygun olacağını düşündük"



Bosna Hersek'in tarihi ve kültürel yerlerinden oluşan gezi turunda öğrenciler ve öğretmenler yeni yerler keşfederek dolu dolu bir 3 gün geçirdiler. Acılarla dolu bir coğrafya olan Bosna Hersek'in dünü ve bugününe tanıklık ettiler.

Yarışmanın koordinatörlüğünü yapan Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Necati Tekbaş "Öğrenci ve öğretmenlerimizin ömürleri boyunca hatırlayacakları bir kültür gezisi armağan etmek istedik. Her sene yarışmamızın kazananlarını Bosna Hersek gezisi ile ödüllendiriyoruz. Şimdiye kadar 50'den fazla öğrenci ve öğretmenimiz bu imkândan yararlandı. Teknolojik aletler her zaman alınabilir ama arkadaş grubunuzla güzel bir yurtdışı gezisi her zaman imkan bulabileceğiniz bir güzellik değil... " dedi.







Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz geziye katılan grubu makamlarında kabul ederek tebrik etti.