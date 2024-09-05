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Teknoloji Derecelendirme kuruluşları şokta! ABD ceza yağdırdı
Teknoloji

Derecelendirme kuruluşları şokta! ABD ceza yağdırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 12:29:00 -
Derecelendirme kuruluşları şokta! ABD ceza yağdırdı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, “önemli kayıt tutma hataları” nedeniyle 6 kredi derecelendirme kuruluşuna ceza verdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), “önemli kayıt tutma hataları” dolayısıyla altı kredi derecelendirme kuruluşuna 49 milyon doların üzerinde ceza verdi.

SEC’den yapılan açıklamada, altı derecelendirme kuruluşuna, şirketler ve personellerinin elektronik iletişimleri sürdürme ve koruma konusundaki önemli başarısızlıkları nedeniyle suçlamalar yöneltildiği duyuruldu.

Söz konusu şirketlerin ilgili suçlamaları kabul ettiği ve toplamda 49 milyon dolardan fazla ceza ödeyeceği belirtilen açıklamada, 6 şirketin kayıt tutma hatalarını ele almak için prosedürlerinde iyileştirmeler uygulamaya başladığı aktarıldı.

Açıklamada, Moody’s Investors Service ile S&P Global Ratings’in 20’şer milyon dolar, Fitch Ratings’in 8 milyon dolar, AM Best Rating Services’in 1 milyon dolar, HR Ratings de Mexico’nun 250 bin dolar ve Demotech’in 100 bin dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

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