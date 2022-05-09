Süper Lig'in 36.haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu derbi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu ise derbiye ilişkin soruşturma başlattı.

Derbiyle ilgili neden soruşturma başlatıldı? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı tekrar edilir mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem kale-top seçimi için kaptanlar Josef de Souza ve Altay Bayındır'ı yanına çağırdı. Hakem Arda Kardeşler para atışını ise kripto para birimi olan Bitcoin'le gerçekleştirdi. TFF ise bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Maçın tekrarının ya da kural ihlaline yönelik bir durumun söz konusu olmadığı, soruşturma sonunda hakemin ceza alabileceğine ilişkin spor yorumcuları görüşlerini belirtiyor.