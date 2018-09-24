Derbiye saatler kala Beşiktaş'ta kadroya alınmadı
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Brezilyalı yıldız Adriano maç kadrosuna alınmadı.24 Eylül 2018 Pazartesi 17:49
Hafif sakatlığı bulunan ve son antrenmana kadar kısa kısa kendini deneyen Brezilyalı yıldız Adriano'nun maça saatler kala ağrılarının arttığı ve derbinin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Adriano, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg maçının da kadrosunda yer almamıştı.
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