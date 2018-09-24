Derbiye saatler kala Beşiktaş'ta kadroya alınmadı

Hafif sakatlığı bulunan ve son antrenmana kadar kısa kısa kendini deneyen Brezilyalı yıldız Adriano'nun maça saatler kala ağrılarının arttığı ve derbinin kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Adriano, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sarpsborg maçının da kadrosunda yer almamıştı.