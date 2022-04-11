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Spor Derbiye damga vuran an
Spor

Derbiye damga vuran an

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0'lık skorla yendiği maçta son dakikalarında oyuna giren Arda Turan'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 04:00:00 -
Derbiye damga vuran an

Süper Lig'de 32. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Arda'nın oyuna girdiği anlardaki vücut hali ve mutsuzluğu görüntülere yansıdı.

Mutsuzluğu dikkat çekti

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in maçın sonlarına doğru oyuna aldığı Arda Turan'ın vücut dili dikkat çekti. Surat ifadesinden mutsuzluğu belli olan Arda'nın aldığı kilolar da görüntüye yansıdı. Sosyal medyada taraftarlar ''Bu ne hal Arda Turan?" yorumlarında bulundu.

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