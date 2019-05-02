0553 313 94 23

Derbinin hakemi Bülent Yıldırım

Spor Toto Süper Lig’in 31.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
Derbinin hakemi Bülent Yıldırım

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.


Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahada olacak hakemler açıklanırken, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.


Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:



3 Mayıs Cuma


20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler



04 Mayıs Cumartesi


16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa


16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır


19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya



05 Mayıs Pazar


16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek


16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan


19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım



06 Mayıs Pazartesi


20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy


20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, geçmişte de olduğu gibi, patates soğan meselesini ne ile izah
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    3. Ünilig Futsal Turnuvası’nda..
    4. Aynı binada 7’nci kez intihara kalkıştı
    5. Rize'de kaybolan iki çocuğun bulunması
    6. Yunanistan Uluslararası Badminton..
    7. Uzmanlardan Ramazan tavsiyeleri
    8. Kars’ta tarihi yerlerin turizme..
    9. Hayatlarını kaybeden iş arkadaşları..
    10. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir..
    12. Zabıta ekipleri kaldırım işgaline göz..
    13. Erdoğan: "Bazı sirk cambazları döviz..
    14. Diz ağrısına hangi bölüm bakar?
    15. FETÖ’nün Trabzon İl İmamı etkin..
    16. "Vodafone Yanımda" uygulaması 10..
    17. Güvenlik uzmanı Mete Yarar: “Dibimizde..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    19. İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul..
    20. Atilla Kantarcı Futbol Turnuvası sona..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!