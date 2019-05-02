Derbinin hakemi Bülent Yıldırım Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahada olacak hakemler açıklanırken, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:



3 Mayıs Cuma

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler



04 Mayıs Cumartesi

16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya



05 Mayıs Pazar

16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım



06 Mayıs Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.