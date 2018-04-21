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Derbinin "hakem raporu" ortaya çıktı!

Türk futbol tarihine "kara gece" olarak geçen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili hakem Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
Derbinin "hakem raporu" ortaya çıktı!

Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre; Hakem Mete Kalkavan, Futbol Federasyonu’na gönderdiği raporunda, maçı tatil etme gerekçesini ayrıntılı bir şekilde aktardı.

Tecrübeli hakemin, Güneş’in ilk değil, ikinci düşüşü sonrasında maçı erteleme kararı aldığını bildirdiği ortaya çıktı.

"ŞENOL GÜNEŞ'İ İZLEDİM"

Kalkavan raporunda şu ifadeleri kullandı: 

“Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takımın bulunduğu yedek kulübesi yanında bir kargaşa oldu. Beşiktaşlı bazı futbolcularla ev sahibi takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş de o bölgedeydi. O sırada Güneş’in yere düştüğünü gördüm. Şenol Güneş sonra yerden kalktı ve yedek kulübesine doğru gitti. Başına buz tedavisi yapıldı. Ben de Şenol Güneş’i izledim.”

"GÜNEŞ'İ YÜZÜSTÜ GÖRÜNCE..."

"Şenol Güneş sahadan çıkarak tünele doğru koşar adım gitti. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Şenol Güneş kendini  korumaya çalıştı. Tünelden içeri hızla girerken bir anda yüzüstü yere düştü. Görevliler hemen yanına geldi. Kollarından tutarak kaldırdılar. Güneş’i yüz üstü görünce maçı tatil etme kararı aldım. Bu şartlar altında maçı daha fazla oynatamazdım. Soyunma odasına gittim ve durumu federasyon temsilcilerine bildirdim.”

TEMSİLCİ RAPORLARI

Karşılaşmanın temsilcileri de Futbol Federasyonu’na gönderdikleri raporlarda olayları detaylı bir şekilde yazdılar. Müsabakada görevli Vahap Şimşek, Alaattin Özcan ve Celalettin Yavuz’un, soyunma odası koridorlarında özel güvenlikçiler ile Beşiktaşlılar arasındaki arbedeye de yer verdiği bildirildi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
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