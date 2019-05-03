0553 313 94 23

Derbinin golleri yabancılardan

- Galatasaray ile Beşiktaş arasında son 10 sezonda oynanan 23 derbide, gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı- İki ekip arasındaki söz konusu karşılaşmalarda 55 golün 36'sını yabancı oyuncular kaydetti- Son 10 yılda Galatasaray'ın attığı 30 golünün 20'si, Beşiktaş'ın ise 25 golünün 15'i yabancı futbolcuların ayağından geldi

03 Mayıs 2019 Cuma 11:35
Derbinin golleri yabancılardan


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan ve 1'ini hükmen Galatasaray'ın kazandığı 23 derbide, sarı-kırmızılılar 30, siyah-beyazlılar ise 25 gol buldu.

Söz konusu müsabakalarda atılan toplam 55 golün 36'sını yabancılar, 19'unu ise Türk futbolcular kaydetti. Bu sürede ayrıca 1 gol ise, hükmen galibiyetten dolayı sarı-kırmızılı takım hanesine yazıldı.


- Galatasaray'da 20 gol yabancılardan


Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı bulduğu 30 golün 20'sini yabancı futbolcular kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekibin son 10 yılda Beşiktaş ile oynadığı derbilerde yabancı futbolculardan Felipe Melo, 4 kez ile en fazla gol sevinci yaşayan isim oldu.

Galatasaray'da Johan Elmander 3, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Harry Kewell ve Milan Baros ikişer, Tomas Ujfalusi, Armindo Bruma, Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Albert Riera da birer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray forması giyen Türk futbolcular ise Beşiktaş ile oynanan maçlarda 10 kez ağları sarstı. Selçuk İnan 2, Umut Bulut, Aydın Yılmaz, Arda Turan, Mustafa Sarp, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok ve Burak Yılmaz ise Beşiktaş'a karşı sarı-kırmızılı formayla birer kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın 2013'te hükmen 3-0 kazandığı derbideki 2 gol Didier Drogba'ya yazılırken, 1 gol ise sahipsiz kaldı.


- Beşiktaş'ın yabancılarından 15 gol


Beşiktaş'ta forma giyen yabancı futbolcular, son 10 yılda Galatasaray ağlarına 15 gol gönderdi.

Söz konusu süreçte 3 kez rakip fileleri havalandıran Filip Holosko, sarı-kırmızılı takım karşısında en fazla gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta yabancı oyunculardan Mario Gomez ile Tomas Sivok ikişer, Guti, Simao Sabrosa, Anderson Talisca, Hugo Almeida, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Alvaro Negredo ve Adem Ljajic birer kez Galatasaray'a gol attı.

Türk futbolculardan ise Cenk Tosun 2, Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman ve Gökhan Töre de birer kez Galatasaray ağlarını havalandırdı. Ayrıca Beşiktaş'ın Brezilya asıllı Türk futbolcuları Mert Nobre ve Mehmet Aurelio da birer kez Galatasaray filelerine gol gönderdi.

Beşiktaş'ın 3 golünü ise Galatasaraylı futbolcular kendi kalelerine attı. Sarı-kırmızılı ekipte Mehmet Topal, Semih Kaya ve Felipe Melo, kendi ağlarını havalandırdı.


- Son 10 yılda 39 futbolcu gol sevinci yaşadı


Galatasaray ile Beşiktaş arasında son 10 yıldaki derbilerde 39 farklı futbolcu gol attı.

İki takım arasında 24 Mayıs 2009'dan buyana oynanan 23 derbi müsabakasında atılan 56 golde, 22 yabancı, 17 Türk futbolcu skoru değiştirdi.


- Son 10 sezondaki derbiler


Galatasaray ile Beşiktaş arasında son 10 sezonda oynanan 23 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (GS-BJK) Goller
24.05.2009 İnönü Süper Lig
1 - 2 Kewell / Yusuf Şimşek, Mehmet Topal (Kendi kalesine)
12.09.2009 Ali Sami Yen Süper Lig 3 - 0 Mustafa Sarp, Baros (2)
21.02.2010 İnönü Süper Lig 1 - 1 Arda Turan / Sivok
28.11.2010 Ali Sami Yen Süper Lig 1 - 2 Kewell / Guti, Mert Nobre
30.04.2011 İnönü Süper Lig 0 - 2 Mehmet Aurelio, Simao
20.11.2011 İnönü Süper Lig 0 - 0
26.02.2012 Türk Telekom Süper Lig 3 - 2 Elmander (2), Melo / Semih Kaya (Kendi kalesine), İbrahim Toraman
16.04.2012 İnönü Süper Final 2 - 0 Melo, Aydın Yılmaz
06.05.2012 Türk Telekom Süper Final 2 - 2 Melo, Ujfalusi / Almeida, Holosko
26.08.2012 İnönü Süper Lig 3 - 3 Elmander, Umut Bulut, Selçuk İnan / Melo (Kendi kalesine), Holosko (2)
27.01.2013 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Emre Çolak, Riera / Sivok
22.09.2013 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3 - 0 (Hükmen) Drogba (2)
22.02.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Selçuk İnan
04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2 - 0 Melo, Burak Yılmaz
24.05.2015 Türk Telekom Süper Lig 2 - 0 Yasin Öztekin, Sneijder
14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1 - 2 Sneijder / Gomez, Gökhan Töre
08.05.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Gomez
13.08.2016 Konya Büyükşehir Belediye TFF Süper Kupa 0 - 0
24.09.2016 Vodafone Park Süper Lig 2 - 2 Eren Derdiyok, Bruma / Marcelo, Cenk Tosun
27.02.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Talisca
02.12.2017 Vodafone Park Süper Lig 0 - 3 Cenk Tosun, Tosic, Negredo
29.04.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 0 Fernando, Rodrigues
02.12.2018 Vodafone Park Süper Lig
0 - 1 Ljajic




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:35
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. SÜPER LİG
  6. Süper Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sünnet düğününe solunum cihazlarıyla getirildi
    1. Sünnet düğününe solunum cihazlarıyla..
    2. Diyarbakır'da Sur Belediyesi 145..
    3. Fen bilgisi öğretmen adaylarına..
    4. Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu..
    5. İstihdam seferberliği devam ediyor
    6. “Bir gün gitsen bile hatıran yeter”
    7. 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken..
    8. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile 30. kez..
    9. Derbinin golleri yabancılardan
    10. TDV'den Moritanya'da bin aileye..
    11. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 16..
    12. Her çocuk rızkıyla doğar
    13. Düzce Üniversitesi’nde yaşam ve..
    14. Kuveyt Türk üst üste ikinci kez..
    15. Kaza yapan araç 5 ağacı devirdikten..
    16. İzmir Kuş Cenneti'nde 20 bin flamingo..
    17. Mersin PTT Başmüdürlüğünden Eshab-ı..
    18. Afyonkarahisar’da “Dijital..
    19. Lise ve üniversite öğrencileri ile bir..
    20. TTK ve MTA TİS görüşmelerinin 4...
    21. Elazığ’da El Kaide operasyonu: 5..
    22. Antalya’da Ramazan ayında otellere din..
    23. Emniyet Genel Müdürü, Anadolu..
    24. Erlere dayak attığı öne sürülmüştü! O..
    25. "Kına gecesi, düğünler ve dükkan..
    26. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    27. Bismil’de esnafa sahte para veren..
    28. Venezuela'dan Brezilya'ya geçenlerin..
    29. Prof. Dr. Alper Yurci: "Sahur..
    30. Şatafatın kralı CHP ve HDP’de
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"