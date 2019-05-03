Derbinin golleri yabancılardan





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 10 yılda oynanan ve 1'ini hükmen Galatasaray'ın kazandığı 23 derbide, sarı-kırmızılılar 30, siyah-beyazlılar ise 25 gol buldu.

Söz konusu müsabakalarda atılan toplam 55 golün 36'sını yabancılar, 19'unu ise Türk futbolcular kaydetti. Bu sürede ayrıca 1 gol ise, hükmen galibiyetten dolayı sarı-kırmızılı takım hanesine yazıldı.





- Galatasaray'da 20 gol yabancılardan





Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı bulduğu 30 golün 20'sini yabancı futbolcular kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekibin son 10 yılda Beşiktaş ile oynadığı derbilerde yabancı futbolculardan Felipe Melo, 4 kez ile en fazla gol sevinci yaşayan isim oldu.

Galatasaray'da Johan Elmander 3, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Harry Kewell ve Milan Baros ikişer, Tomas Ujfalusi, Armindo Bruma, Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Albert Riera da birer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray forması giyen Türk futbolcular ise Beşiktaş ile oynanan maçlarda 10 kez ağları sarstı. Selçuk İnan 2, Umut Bulut, Aydın Yılmaz, Arda Turan, Mustafa Sarp, Emre Çolak, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok ve Burak Yılmaz ise Beşiktaş'a karşı sarı-kırmızılı formayla birer kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın 2013'te hükmen 3-0 kazandığı derbideki 2 gol Didier Drogba'ya yazılırken, 1 gol ise sahipsiz kaldı.





- Beşiktaş'ın yabancılarından 15 gol





Beşiktaş'ta forma giyen yabancı futbolcular, son 10 yılda Galatasaray ağlarına 15 gol gönderdi.

Söz konusu süreçte 3 kez rakip fileleri havalandıran Filip Holosko, sarı-kırmızılı takım karşısında en fazla gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta yabancı oyunculardan Mario Gomez ile Tomas Sivok ikişer, Guti, Simao Sabrosa, Anderson Talisca, Hugo Almeida, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Alvaro Negredo ve Adem Ljajic birer kez Galatasaray'a gol attı.

Türk futbolculardan ise Cenk Tosun 2, Yusuf Şimşek, İbrahim Toraman ve Gökhan Töre de birer kez Galatasaray ağlarını havalandırdı. Ayrıca Beşiktaş'ın Brezilya asıllı Türk futbolcuları Mert Nobre ve Mehmet Aurelio da birer kez Galatasaray filelerine gol gönderdi.

Beşiktaş'ın 3 golünü ise Galatasaraylı futbolcular kendi kalelerine attı. Sarı-kırmızılı ekipte Mehmet Topal, Semih Kaya ve Felipe Melo, kendi ağlarını havalandırdı.





- Son 10 yılda 39 futbolcu gol sevinci yaşadı





Galatasaray ile Beşiktaş arasında son 10 yıldaki derbilerde 39 farklı futbolcu gol attı.

İki takım arasında 24 Mayıs 2009'dan buyana oynanan 23 derbi müsabakasında atılan 56 golde, 22 yabancı, 17 Türk futbolcu skoru değiştirdi.





- Son 10 sezondaki derbiler





Galatasaray ile Beşiktaş arasında son 10 sezonda oynanan 23 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (GS-BJK) Goller 24.05.2009 İnönü Süper Lig

1 - 2 Kewell / Yusuf Şimşek, Mehmet Topal (Kendi kalesine) 12.09.2009 Ali Sami Yen Süper Lig 3 - 0 Mustafa Sarp, Baros (2) 21.02.2010 İnönü Süper Lig 1 - 1 Arda Turan / Sivok 28.11.2010 Ali Sami Yen Süper Lig 1 - 2 Kewell / Guti, Mert Nobre 30.04.2011 İnönü Süper Lig 0 - 2 Mehmet Aurelio, Simao 20.11.2011 İnönü Süper Lig 0 - 0 26.02.2012 Türk Telekom Süper Lig 3 - 2 Elmander (2), Melo / Semih Kaya (Kendi kalesine), İbrahim Toraman 16.04.2012 İnönü Süper Final 2 - 0 Melo, Aydın Yılmaz 06.05.2012 Türk Telekom Süper Final 2 - 2 Melo, Ujfalusi / Almeida, Holosko 26.08.2012 İnönü Süper Lig 3 - 3 Elmander, Umut Bulut, Selçuk İnan / Melo (Kendi kalesine), Holosko (2) 27.01.2013 Türk Telekom Süper Lig 2 - 1 Emre Çolak, Riera / Sivok 22.09.2013 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3 - 0 (Hükmen) Drogba (2) 22.02.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Selçuk İnan 04.01.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2 - 0 Melo, Burak Yılmaz 24.05.2015 Türk Telekom Süper Lig 2 - 0 Yasin Öztekin, Sneijder 14.12.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1 - 2 Sneijder / Gomez, Gökhan Töre 08.05.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Gomez 13.08.2016 Konya Büyükşehir Belediye TFF Süper Kupa 0 - 0 24.09.2016 Vodafone Park Süper Lig 2 - 2 Eren Derdiyok, Bruma / Marcelo, Cenk Tosun 27.02.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Talisca 02.12.2017 Vodafone Park Süper Lig 0 - 3 Cenk Tosun, Tosic, Negredo 29.04.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 0 Fernando, Rodrigues 02.12.2018 Vodafone Park Süper Lig

0 - 1 Ljajic







