Derbinin berbat hakemine çifte tepki!

Cumartesi gecesi oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisini yöneten hakem kadrosuna her iki takımdan da sert tepki geldi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-0 kazandığı Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan tepkilerin hedefi oldu.

"50 senedir böyle hakem faciası görmedim"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan’ın yönetimini eleştirdi. Özbek, “73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir de neredeyse bu maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciasını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Lütfen Türk futbolunun selameti için şu maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilmeyen penaltıları dile getirin. Başka türlü bu işle başa çıkmak mümkün değil. Trezeguet, Sacha’ya dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR farkında. Denswil, Mertens’e tekme atıyor, çorabı yırtıldı. Çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, lehimize faul veriyor. Ya arkadaş avantaj oynatmak diye bir şey var. 21 tane faul yapmışız. 7 tane karşı tarafa çalmış. Muslera, kendi ceza sahası içerisinde hakemin yanına geliyor, sarı kart veriyor. Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz. Güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü zorluğa ve maliyete katlanıyoruz. Futbolun güzelliği içinde böyle bir hakem çıkıyor. İnce ince Galatasaray’ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Her şeye rağmen ne yaparlarsa yapsınlar, hedefimiz belli. Galatasaray’ı hedefinden kimse çeviremez. Buradaki oyunu sizler de izlediniz. Hakemleri de yeneceksin diye bir laf var ya, o seviyeye geldik. Buradan TFF’ye sesleniyorum. Açın maçı defalarca izleyin. Bu sistemle, bu şekilde memnunsanız kalkın yorumunuzu yapın. Trabzonspor bizim kardeş kulüplerimizden bir tanesi. Ertuğrul başkanla görüştük, konuştuk, başarılar diledik ve maça çıktık” diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemlerinin ikinci yarıya geç çıkmalarına değinen Özbek, “50 seneden beri ilk defa gördüm ki, sahada iki takım hazır ve 5 dakika boyunca hakemi bekledi. Ne oldu o arada. Niye bu kadar geç kaldınız? Böyle bir sahneyi hiç gördünüz mü?” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR ALEYHİNE YAPILDIYSA O DA BÜYÜK BİR HATA”

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica’nın Trezeguet’nin sakatlandığı pozisyonda sarı kart bile çıkmamasını örnek göstererek hakemle ilgili yorumlarının hatırlatılması üzerine ise Özbek şöyle konuştu:

“Ben Galatasaray başkanı olarak bana ait yorumları yaparım. Bir dahaki konuşmamda o hareketleri de izlerim. Biz lehimize olanı çal, aleyhimize olanı çalma demiyoruz. Çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata. Bu da hakemin iyi maç yönetmediğinin delilidir.”

Trabzonspor: Puanlarımızı çalanlar hakkında verilecek kararı dikkatle bekliyoruz

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün oynanan ve 2-0 yenilgi ile sona eren Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşam oynanan ve ev sahibi takımın örnek konukseverliğiyle ağırlandıkları Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası iki önemli sebepten ötürü açıklama mecburiyeti doğduğu belirtildi.

Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemlerin belirleme cüreti gösterdiği öne sürülen açıklamada, "Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır. İkincisi, Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Riva ziyaretinde Sayın Mehmet Büyükekşi'ye samimiyetle ve altını çizerek vurgulamasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonuna ve Merkez Hakem Kuruluna, kendilerini bekleyen ve geçen sezondan beri çoktan önlemi alınmış olması gereken riskler hakkında bir kez daha tekrarlamayı görev edinir, ilk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız. Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen VAR odasında onlarca kamera kaydında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonspor'umuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz. Trabzonspor'un sloganı haline gelen inadı gereği, bundan böyle en küçük adaletsizliğin bile peşinden koşmaktan yorulmayacağımızı, yapılanları ve yapanları unutmayacağımızı nezaketle hatırlatırız.