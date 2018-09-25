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Derbinin ardından Ersun Yanal İstanbul'a geldi!

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal, dünkü derbinin ardından İstanbul'a geldi.

25 Eylül 2018 Salı 19:49
Derbinin ardından Ersun Yanal İstanbul'a geldi!

Çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ısrarla takımın başında görmek istediğini dile getirdiği deneyimli teknik adam Ersun Yanal, İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından adının bulunduğu tezahüratlar tribünlerde söylenen Ersun Yanal, Dalaman'dan kalkan uçakla saat 17.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.

Bir süredir takım çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 19:49
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