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Derbideki olaylar için Caner örneği

Galatasaray-Fenerbahçe maçında olaylara karışan futbolcular, aynı Beşiktaşlı Caner örneğinde olduğu gibi televizyon görüntüleriyle yakalanacak.

06 Kasım 2018 Salı 09:58
Derbideki olaylar için Caner örneği


Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle çok can yanacak. 2-2 sona eren müsabakadan sonra çıkan olayları değerlendiren Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin sadece hakem ve temsilci raporlarıyla yetinmeyeceği, yayıncı kuruluştan istenen görüntüler doğrultusunda kırmızı kartla cezalandırılanlar dışında en az dört futbolcuyu daha disiplin kuruluna sevk edeceği öğrenildi.

Hukuk Müşavirliği'nin, temsilciler Hakan Taşçı, Aydın Balkanlı, Şentürk Demiral ve Ercan Okur ile hakem Fırat Aydınus'un olay raporları haricinde yayıncı kuruluştan istediği görüntüleri inceledikten sonra; rakibe uçan tekme atan Galatasaraylı Donk, kavgaya karışan Rodrigues, kışkırtıcı rol oynayan Younes Belhanda'nın, PFDK'ya göndereceği bildirildi. Görüntüler üzerinden yapılacak sevklerde Beşiktaşlı Caner Erkin'in hakeme hakareti örneğinden hareket edileceği, raporlarda yer almayan dört Galatasaraylı futbolcuya 2 ile 6 maç arası ceza gelebileceği belirtildi.

5 - 10 MAÇ ARASI CEZA ÇIKABİLİR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, talimatın "Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme" başlıklı 41. maddesi kapsamında asgari 3, "Sportmenliğe aykırı açıklamalar" başlıklı 38. maddesine göre de 3 ile 7 maç ceza alabileceği kaydedildi. Terim'in yardımcısı Hasan Şaş'ın ise çok ağır bir fatura ile karşı karşıya kalacağı vurgulanırken, 5 ile 10 maç arası ceza almasının söz konusu olduğu ileri sürüldü.

Bu arada kötü ve çirkin tezahürat ile saha olayları nedeniyle Galatasaray'a da disiplin kuruluna sevk edilmesi, 125 bin lira para cezası ve tespit edilen tribünlerdeki seyircilerin kartlarının bloke edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 09:58
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