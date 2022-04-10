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Spor Derbide 'Türk Messi' pankartı
Spor

Derbide 'Türk Messi' pankartı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırladığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar Arda Güler için özel bir pankart hazırladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 22:01:00 -
Derbide 'Türk Messi' pankartı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'la karşılaşıyor. Dev maçı izlemek için Ülker Stadı'nı hınca hınç dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Güler için özel pankart açtı.

"Türk messi"

Fenerbahçe'de son haftaların formda yıldızı Arda Güler, Galatasaray maçında oyuna girip gol atması halinde derbi tarihinde fileleri havalandıran en genç futbolcu olacak. Taraftar sahada hayranlıkla izlediği 17 yaşındaki yıldız için tribünde özel bir pankart açtı. "Arda Güler, Türk Messi" yazılı pankart sosyal medyada da taraftar tarafından oldukça ilgi gördü.

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