Derbide gözler Icardi'nin üstünde olacak
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta sarı kırmızılı takımın en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak.
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.
Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro Icardi, bugün yine Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak.
5 DERBİDE 6 GOL
Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.
BOŞ GEÇMEK İSTEMİYOR
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Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren Icardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor.