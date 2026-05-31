  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının perde arkası: Yeni ifşalar gelebilir ABD'den İran'a karşı benzeri görülmemiş geri adım! ‘Özgür Özel ve İmamoğlu’nu yönlendiren bazı güçler var’ Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız! Ali Karahasanoğlu: Kılıçdaroğlu gerçeği gördü, "hain" ilan edildi 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk! Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı Mobilya fiyatlarına dev zam geliyor! 29 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 30 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Spor Derbide Galatasaray'a geçit yok! Beşiktaş evinde kazandı, yarı finale uçtu
Spor

Derbide Galatasaray'a geçit yok! Beşiktaş evinde kazandı, yarı finale uçtu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Derbide Galatasaray'a geçit yok! Beşiktaş evinde kazandı, yarı finale uçtu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali nefes kesen bir derbi mücadelesine sahne oldu. Serinin 3. ve son maçında Galatasaray'ı kendi evinde 71-68'lik skorla devirmeyi başaran Beşiktaş, seride durumu 2-1'e getirerek adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlı dev adamlar, bu zaferle birlikte şampiyonluk yolunda dev bir adımı daha geride bıraktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 3. maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 71-68 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

 Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş: Devon Dotson 10, Sertaç Şanlı, Conor Morgan 10, Brynton Lemar 14, Anthony Brown 7, Jonah Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Matt Thomas 3, Ante Zizic 10

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray: Jerome Robinson 14, Rıdvan Öncel, James Palmer 19, Freddie Gillespie, Fabian White 12, Errick McCollum 10, Can Korkmaz 1, John Meeks 3, Buğrahan Tuncer, John Petrucelli, Muhsin Yaşar 9

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

1. Periyot: 25-17

Devre: 39-32

3. Periyot: 58-55

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler
Gündem

CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edilen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenen açık ..
Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!
Gündem

Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2.5 yıl sonra gittiği Geinel Merkez’de halka hitap ederken mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür ..
Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar
Gündem

Tahran'dan dünyayı sarsacak açık tehdit! Boğazda izinsiz kuş uçurtmayacaklar

İran Silahlı Kuvvetleri, küresel petrol ticaretinin ve deniz trafiğinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'nda gerilimi zirveye tırmandıra..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23