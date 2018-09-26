Derbide Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe tribününde!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı evinde konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. İki kulübün başkanlarının mücadeleyi birlikte izlemesi çok konuşuldu ve büyük takdir topladı.

Tribünde ise bir başka alkış alan görüntü vardı. Bir kadın taraftarın siyah-beyaz formasıyla Fenerbahçe tribünlerinde karşılaşmayı izlemesi sosyal medyada beğeni topladı.