Derbide Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe tribününde!
1-1 sona eren maçta Beşiktaş formalı bir kadın taraftar, Fenerbahçe taraftarıyla birlikte karşılaşmayı tribünden seyretti.26 Eylül 2018 Çarşamba 08:41
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı evinde konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. İki kulübün başkanlarının mücadeleyi birlikte izlemesi çok konuşuldu ve büyük takdir topladı.
Tribünde ise bir başka alkış alan görüntü vardı. Bir kadın taraftarın siyah-beyaz formasıyla Fenerbahçe tribünlerinde karşılaşmayı izlemesi sosyal medyada beğeni topladı.
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