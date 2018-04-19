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Derbi yarıda kaldı! Fenerbahçe hükmen...

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası ne karar verileceği merak ediliyor. TFF'nin ya F.Bahçe'yi hükmen yenik sayması ya da maçı kaldığı yerden aynı skorla devam ettirmesi bekleniyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:05
Derbi yarıda kaldı! Fenerbahçe hükmen...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin yarıda kalmasının ardından şimdi nasıl bir karar verilecek? 

ÇARŞAMBA GÜNÜ KARAR VERİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, tatil edilen derbiyle ilgili kararını Çarşamba günü verecek. 

İKİ İHTİMAL VAR

TFF'nin önünde iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek, Fenerbahçe'nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş'ın otomatik olarak finale yükselmesi....

İkinci seçenek ise maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:05
  1. TFF
  2. hükmen mağlup
  3. derbi
  4. Fenerbahçe
  5. Beşiktaş

YORUM YAZ

  • IkraIkra6 sa önce
    Kaldığı yerden devam ederse cisim atan fener seyircisine ödül olur..
  • HalilHalil6 sa önce
    Hakem Beşiktaşlı, provakatör Beşiktaşlı, yaralanan Beşiktaşlı, hakem komitesi başkanı Beşiktaşlı, Tef başkanı Beşiktaşlı. Kararı tepeye danışmadan verebilecek bir otorite var mı.. Bence yok. Bir de böyle düşünün. Unuttunuz gündemi. Yapmayın yahu. Ciddi sorunları unutmak gibi bir lüksümüz yok.
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