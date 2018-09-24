Derbi sonrası gerginlik! Küfür sonrası kırmızı kart...
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 1-1 bitmesinin ardından Caner Erkin, maçın hakemi Fırat Aydınus'tan ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla sahayı terk etti.24 Eylül 2018 Pazartesi 23:30
Bu sırada Caner Erkin'in hakem ile tartıştığını gören Fenerbahçeli taraftarlar, siyah beyazlı oyuncu aleyhine küfürlü tezahüratlar yapmaya başladı. Sahadan çıkmak üzere olan Caner Erkin, bunun üzerine durdu ve tribünleri 'Bravo' diyerek alkışlamaya başladı.
Caner Erkin'in bu hareketi sonrası küfürlü tezahüratlar daha yüksek sesle gelmeye başladı.
Gördüğü ilk sarı kartla Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Caner Erkin için hakem Fırat Aydınus'un raporunda yazacaklarına göre cezası belli olacak.
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