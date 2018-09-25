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Derbi sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK şaşkınlığı

Süper Lig'de 6. hafta oynanan maçlar sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Akhisarspor PFDK'ya gönderildi.

25 Eylül 2018 Salı 18:39
Derbi sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'a PFDK şaşkınlığı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçtaki ihlaller nedeniyle her iki takımın da PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Ev sahibi sarı-lacivertli takımın, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, siyah-beyazlı ekibin ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ve Akhisarspor'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiği paylaşıldı.

MKE Ankaragücü oyuncusu Bakary Kone ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Matic Fink'in ise kural dışı hareketlerinden dolayı PFDK'ya gönderildiği vurgulandı. 

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor ile Afjet Afyonspor'un kurula sevkine karar verildiği duyuruldu.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:39
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