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Derbi sonrası Beşiktaş'a çifte şok!

Galatasaray derbisini 2-0 kaybederek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, kalan haftalarda forma giyemeyecek.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:40
Derbi sonrası Beşiktaş'a çifte şok!

Galatasaray maçında sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe'den kötü haber geldi.

Mücadelenin 35. dakikasında yerini Jeremain Lens'e bırakan İspanyol forvet Negredo, yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı ortaya çıktı.

35 GOL ATARIM DEMİŞTİ

Transfer olduğu gün BJK TV'ye konuşan Negredo, kağıda imza atarak 35 tane gol atacağının sözünü vermişti.

Sezon boyunca beklentileri karşılayamayan 32 yaşındaki futbolcu, ligde sadece 7 kez rakip fileleri havalandı.

Kupada 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol kaydeden Negredo, toplamda sezonu 15 gol, 9 asistle tamamladı.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Tecrübeli savunma oyuncusu Galatasaray derbisinin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

23 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

Sezon başında Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Pepe, bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:40
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  2. Beşiktaş
  3. Portekiz
  4. Real Madrid
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