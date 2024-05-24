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Spor Derbi sonrası beklenen oldu! Fenerbahçeli 3 isim ifadeye çağırıldı
Spor

Derbi sonrası beklenen oldu! Fenerbahçeli 3 isim ifadeye çağırıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-24 11:58:00 - 2024-05-24 11:59:36
Derbi sonrası beklenen oldu! Fenerbahçeli 3 isim ifadeye çağırıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve Hulusi Belgü ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Fenerbahçeli isimler basın savcısına ifade verecek.

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