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Derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız oyuncu oynayamayacak

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe cephesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:40
Derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız oyuncu oynayamayacak

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yapılan son idmanda Martin Skrtel yer almadı.

Sakatlığı devam eden Slovak oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Skrtel'in yerine savunmada Diego Reyes görev alacak.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 15:40
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. skrtel

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