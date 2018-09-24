Derbi öncesi sakatlık şoku! Yıldız oyuncu oynayamayacak
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe cephesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.24 Eylül 2018 Pazartesi 15:40
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yapılan son idmanda Martin Skrtel yer almadı.
Sakatlığı devam eden Slovak oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Skrtel'in yerine savunmada Diego Reyes görev alacak.
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