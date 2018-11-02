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Derbi öncesi olay çıktı! 7 taraftar gözaltına alındı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi öncesi, konuk ekip taraftarları stada geldi. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonrası 7 taraftar gözaltına alındı.

02 Kasım 2018 Cuma 18:29
Derbi öncesi olay çıktı! 7 taraftar gözaltına alındı

Galatasaray ile oynanacak derbi için Kadıköy'den 35 otobüsle yola çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom Stadı'na olaylı bir şekilde geldi. Bazı otobüslerin camları kırılırken, bir grup taraftar da gözaltına alındı.

Süper Lig’in 11. haftasında bu akşam saat 21.00’de Galatasaray ile derbi maçında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 35 otobüs ile Kadıköy’den yola çıkarak, mücadelenin oynanacağı stada geldi.

Bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, otobüs camlarının da kırıldığı görüldü.

Olaya müdahale eden polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 18:29
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray

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