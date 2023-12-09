Derbi Öncesi O Futbolcudan Büyük Fedakarlık! Bir Benzeri Galatasaray'da Yaşanmıştı!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Omar Colley, Fenerbahçe derbisi için fedakarlıkta bulundu.

Gambiyalı stoper, risk olmasına rağmen ne olursa olsun bu maç kadrosunda olmak istediğini teknik heyete iletti.

Colley, derbinin kadrosuna girebilmek için 3 kez özel iğne oldu ve Fenerbahçe kafilesine dahil edildi.

Beşiktaş'ta Colley'in Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynamayacağına cumartesi günü yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek.

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