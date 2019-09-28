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Derbi öncesi Mariano'dan 'deprem', 'Galatasaray' ve 'derbi' açıklaması!

Galatasaray'ın sağ beki Mariano, Brezilya'da verdiği röportajda gündem olacak açıklamalar yaptı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 20:56
Derbi öncesi Mariano'dan 'deprem', 'Galatasaray' ve 'derbi' açıklaması!

Galatasaray'da 3. sezonunu yaşayan Brezilyalı sağ bek Mariano, ESPN Brezilya'ya röportaj verdi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8'lik depremden çok korktuğunu belirten Mariano, ''Önce bir gürültü duydum. Üst komşumdan geliyor sandım. Ardından yer sallanmaya başladı. Hemen kanepenin arkasında oturan kızımı almaya koştum. Hayatımda böyle bir şey daha önce yaşamamıştım. Çok korktum. Eşim de çok korktu.'' ifadelerini kullandı.

''Ailemi Türkiye'ye getirmek çok zor oldu''

Sevilla'dan Galatasaray'a transferi sürecinde ailesini zor ikna ettiğini belirten Brezilyalı futbolcu, ''Galatasaray'a gideceğim belli olduktan sonra biraz tuhaf hissetmeye başladım. Türkiye hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Brezilya'da Türkiye hakkında sadece terör haberlerini görüyordum. Bu yüzden ailemi getirmek çok zor oldu. Onları çok zor ikna ettim, çünkü aldığım teklif çok iyiydi. Ancak burada sadece güzel anılarım oldu ve bundan çok mutluyum.'' dedi.

''Hayatımda böyle bir ortam görmedim''

Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, ''Eğer kazanırsak Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacağımız maç öncesi büyük moral olur. Türkiye'deki derbiler eşsiz. Taraftarlar gerçekten fanatik ve şehir hiç susmuyor. Bu derbi büyük bir klasik, böylesini görmedim. Taraftarlarımız, antrenmanlarda bile bizi cesaretlendiriyor.'' diye konuştu.

''Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum''

Brezilya'ya dönme planları da yaptığını söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, ''Ailem, Brezilya'yı çok seviyor ve onlar için geri dönmeyi düşünüyorum. Brezilya'da çok iyi takımlar var. Fluminense'nin yeri her zaman ayrıdır ama neler olacağını bilemeyiz. Her ihtimale karşı kapımı açık bırakıyorum.'' diyerek röportajını bitirdi.

3 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Mariano'nun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 20:56
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Brezilya
  4. deprem
  5. Mariano

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