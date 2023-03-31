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Spor Derbi öncesi İrfan Can sürprizi! Bir bu eksikti...
Spor

Derbi öncesi İrfan Can sürprizi! Bir bu eksikti...

Yeniakit Publisher
2023-03-31 11:03:00 -
Derbi öncesi İrfan Can sürprizi! Bir bu eksikti...

Fenerbahçe'de bir süredir formsuz durumda olan İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayacağının iddia edilmesi üzerine sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de bir süredir formsuz durumda olan İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayacağının iddia edilmesi üzerine sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bilmecesi yaşanıyor. Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan milli oyuncunun yedek bekletilmesini savunan taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi tepki gösteriyor.

Jorge Jesus'un İrfan Can'ı Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği iddia edilirken, taraftarlar bu habere tepki gösteriyor. İrfan Can'ın yerine Arda Güler'i isteyen taraftarlar, derbi öncesi sosyal medyada adeta ayaklandı.

SEZON SONU GİDEBİLİR

Performans düşüklüğünün ardından taraftarlarla arası bozulan İrfan Can'ın sezon sonu iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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