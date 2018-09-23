Derbi öncesi futbolcudan kötü haber! 'Maçta oynayamam'

Beşiktaş'ta Gary Medel'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde ilk 11 planları arasında yer alan Atiba Hutchinson, kendisini yüzde yüz hazır hissetmediğini ve ağrılarının sürdüğünü söyledi.

Kanadalı yıldız için son kararın maç günü verileceği açıklanırken, orta sahada Tolgay Arslan'la birlikte Oğuzhan Özyakup'un görev yapması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

TARAFTARLAR TOPLU GİDECEK

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya toplu halde götürülecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ta buluşacak ve bilet kontrollerinin ardından saat 17.00'de otobüslerle Kadıköy'e doğru yola çıkacak.

Ülker Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ı yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekleyecek.