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Derbi öncesi futbolcudan kötü haber! 'Maçta oynayamam'

Beşiktaş'ta cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek olan Gary Medel'in yerine düşünülen Atiba Hutchinson, ağrıları sebebiyle maçta oynayamayacağını belirtti.

23 Eylül 2018 Pazar 17:06
Derbi öncesi futbolcudan kötü haber! 'Maçta oynayamam'

Beşiktaş'ta Gary Medel'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle Şenol Güneş'in Fenerbahçe derbisinde ilk 11 planları arasında yer alan Atiba Hutchinson, kendisini yüzde yüz hazır hissetmediğini ve ağrılarının sürdüğünü söyledi.

Kanadalı yıldız için son kararın maç günü verileceği açıklanırken, orta sahada Tolgay Arslan'la birlikte Oğuzhan Özyakup'un görev yapması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

TARAFTARLAR TOPLU GİDECEK

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya toplu halde götürülecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ta buluşacak ve bilet kontrollerinin ardından saat 17.00'de otobüslerle Kadıköy'e doğru yola çıkacak.

Ülker Stadı'ndaki derbide Beşiktaş'ı yaklaşık 2 bin 500 taraftarı destekleyecek.

 

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:06
  1. Beşiktaş
  2. Gary Medel
  3. Şenol Güneş
  4. Fenerbahçe
  5. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
  6. Atiba Hutchinson
  7. Tolgay Arslan
  8. Oğuzhan Özyakup
  9. Beşiktaşlı taraftarlar
  10. Vodafone Park
  11. Ülker Stadı

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