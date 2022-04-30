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Spor Derbi öncesi Fenerbahçe'ye şok!
Spor

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye şok!

Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karıya geldi. Maçın 80. dakikasında sarı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 02:26:00 -
Derbi öncesi Fenerbahçe'ye şok!

Süper Lig 'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karıya geldi. Mücadelede. sarı kart gören Serdar Aziz, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 80. dakikasında, Serdar Aziz hakeme yaptığı itirazlar sonucu maçın hakemi Sarper Barış Saka tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında bulunan tecrübeli stoper, bu kart ile cezalı duruma düştü ve takımının haftaya oynayacağı Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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