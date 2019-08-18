Derbi maçında kan aktı! Ölü ve yaralılar var Dünya futbolunu sarsan haber Güney Amerika'dan geldi. Honduras'ta oynanan Olimpia ve Motagua arasındaki derbi maçında kan aktı. Meydana gelen olaylarda 3 kişi öldü, 10 taraftar yaralandı.

Honduras'taki Olimpia ve Motagua arasındaki derbi kana bulandı. Çıkan olaylarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 taraftar yaralandı. Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki derbi istenmeyen görüntülere sahne oldu. Olimpia ile Motagua arasındaki maç öncesi saha içi ve dışında taraftarlar arasında olaylar çıktı. 3 taraftar yaşamını yitirirken; 10 kişi de yaralandı. Ünlü futbolcu yaralandı Yaralananlar arasında Celtic'in eski oyuncusu Emilio Izaguirre'nin de olduğu bildirildi. Motagua takım otobüsüne atılan taş nedeniyle Izaguirre'yle birlikte 3 oyuncunun yaralandığı kaydedildi. Izaguirre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cam nedeniyle gözünden yaralandığını duyurdu. Polis olayları yatıştırmak için göz yaşartığı gaz kullandı, kavga nedeniyle de Honduras'ta maçlar ertelendi. Olaylarla ilgili Reuters haber ajansına açıklama yapan yerel hastanenin sözcüsü Lauro Schoenherr, "3 kişi yaşamını yitirdi ve 7 kişi silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralananlar arasında bir de çocuk bulunuyor. Yaralılardan üçünün durumu ise kritik" ifadelerini kullandı. (NTV Spor)

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