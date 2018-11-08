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Derbi gecesi Hasan Şaş istifa etti Fatih Terim...

Hasan Şaş'ın derbi gecesi 'Bırakıyorum' dediği ve Fatih Terim'in, "Bize zararından çok yararın var" diyerek bu istifayı engellediği ortaya çıktı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:12
Derbi gecesi Hasan Şaş istifa etti Fatih Terim...

2-2 sona eren olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürerken geceye dair perde arkası olaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Takvim'in haberine göre Fatih Terim'in bu sözlerinin arkasında o gece yaşananlar var.

Derbi sonrası telefonu kapatan Hasan Şaş'a Fatih Terim dahil kimse ulaşamadı. Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yollayan Terim çok üzgün olduğunu öğrendi.

''ARTIK YOKUM İSTİFA EDİYORUM''
Hasan Şaş, Ümit Davala'ya, "Herkese zarar veriyorum. Özellikle Galatasaray'a daha fazla zararım olsun istemiyorum. Artık yokum, istifa ediyorum" dediğini öğrenene Terim önce telefonla sonra yüz yüze görüştü.

İSTİFAYI ENGELLEDİ
Terim, "Hatalısın ancak bize zararından fazla yararın var" ifadesini kullanarak istifayı önledi. 

TERİM HASAN ŞAŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?
Schalke maçı sonrası konuşan Terim, "Hasan Şaş kimsenin ceza vermesini beklemeden kendisine ceza veren karaktere sahip. Onunla ilgili konu varsa biz karar veririz. Zarar verdiğini de biliyor. Bana göre Galatasaray'a yararı zararından fazla" demişti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:12
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  2. galatasaray
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